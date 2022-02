Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnmobil eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (23.02.2022) und Donnerstag (24.02.2022) an der Deckerstraße in ein Wohnmobil eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch und 13.30 Uhr am Donnerstag zwei Fensterscheiben des Wohnmobils ein, das gegenüber der Hausnummer 63 abgestellt war. Sie durchsuchten es und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Täter Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

