Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (24.02.2022) in ein Cafe an der Rötestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu einem Büro des Cafes. Sie stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell