POL-COE: Billerbeck, L580/Tödlicher Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Billerbeckerin an der Unfallstelle ihr Auto auf der Fahrbahn angehalten und verlassen, um sich um einen entlaufenen Hund zu kümmern. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf den entgegenkommenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau tödlich verletzte.

Ursprungsmeldung:

Billerbeck, L580/Tödlicher Verkehrsunfall

Tödlich verletzt wurde eine 57-jährige Billerbeckerin am frühen Donnerstagmorgen (11.03.21) auf der L580 in der Bauerschaft Alstätte. Zum genauen Unfallhergang kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Fest steht, dass sie ihr Auto gegen 6 Uhr verlassen hatte und von einem Klein-Lkw auf der Fahrbahn erfasst wurde. Dieser befuhr die L580 von Billerbeck in Richtung Rorup. Die Billerbeckerin verstarb an der Unfallstelle. Bei dem Fahrer des Klein-Lkw handelt es sich um einen 60-jährigen Münsteraner, der von einem Notfallseelsorger betreut wird.

Ein VU-Team aus Münster unterstützte die Polizei Coesfeld bei der Unfallaufnahme. Die Fahrbahn war für rund vier Stunden gesperrt.

