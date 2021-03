Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Am Bahnhof/Aschebergerin kommt ihr Fahrrad entgegen

Coesfeld (ots)

Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 4331703

Das Fahrrad beschreibt die Geschädigte wie folgt:

- Damenrad - 26" Größe - grau - alt, 50er-Jahre Baujahr - rostig - kaputter Sattel mit Plastiktüten übergezogen - rote Klingel, Schriftzug "Münster" - Korb hinten

Ursprungsmeldung:

Am Mittwoch (10.03.21) kam einer 34-jährigen Aschebergerin ihr Fahrrad entgegen. Sie hatte die Leeze gegen 6.40 Uhr am Bahnhof Davensberg in einem Fahrradkäfig abgestellt. Als sie gegen 18.10 Uhr zurückkam, war das Gefährt weg. Daraufhin ging sie zu Fuß in Richtung Davensberger Ortsmitte, wo ihr gegen 18.20 Uhr eine unbekannte Person auf ihrem Fahrrad entgegenkam. Die Aschebergerin sprach diese noch an. Jedoch flüchtete der mutmaßliche Fahrraddieb.

Der mögliche Täter ist männlich, rund 15 Jahre alt, um die 1,60 Meter groß und hat ein rundes Gesicht. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

