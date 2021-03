Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben elektrische Werkzeuge aus einem Rohbau an der Wolfsberger Straße gestohlen. Zwischen 16.45 Uhr am Dienstag und 7 Uhr Uhr am Mittwoch gelangten sie über ein Baugerüst in das erste Obergeschoss, wo sie ein Fenstern aufdrückten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell