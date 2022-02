Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher Räuber wiedererkannt und festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (23.02.2022) einen 16-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Samstag (19.02.2022) in einem Lebensmittelgeschäft Waren im Wert von zirka zehn Euro erbeutet zu haben. (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 20.02.2022: https://t1p.de/ozsbc) Ein Polizeibeamter, der sich gegen 22.50 Uhr privat in einer Stadtbahn der Linie 15 befand, erkannte dort den jungen Mann als möglichen Täter des räuberischen Diebstahls wieder. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung kontrollierte den 16-Jährigen schließlich an der Haltestelle Zuffenhausen Rathaus. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht und die Beamten fanden bei ihm zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben ihn die Polizeibeamten an die Mutter. Die Ermittlungen dauern an.

