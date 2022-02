Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchte räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer betraten am Freitag (25.02.2022) gegen 10.25 Uhr das Büro eines Bekleidungsgeschäfts in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz, in dem sich zu diesem Zeitpunkt eine 23-jährige Angestellte befand. Während einer der Täter die Türe zuhielt, um die Frau am Verlassen des Büros zu hindern, versuchte der zweite Täter den Tresor zu öffnen. Nachdem dies misslang, wurde die Frau aufgefordert, den Tresor zu öffnen, wozu sie auch einer der Täter am Arm packte. Als sich die 23-Jährige dennoch weigerte, stießen die Unbekannten sie beiseite und flüchteten ohne Beute aus dem Geschäft. Ein Täter wird als männlich, zirka 26 Jahre alt, etwa 190 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte braune Augen, sprach akzentfrei deutsch und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze. Der zweite Täter soll zirka 24 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein, hatte dunkelblonde Haare und helle Augen. Er war mit einem schwarzes Basecap und einer schwarzen Daunenjacke mit rot-weißer Aufschrift bekleidet. Beide trugen weiße Einweghandschuhe und eine weiße FFP2-Maske. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

