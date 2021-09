Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Feuerwehreinsatz - Brand eines Wäschetrockners

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Montag, 20.09.2021, kurz vor 20.00 Uhr, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Dr. Elisabeth-Vomstein-Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Keller ein Wäschetrockner brannte. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt am Wäschetrockner gewesen sein. Die Bewohner des Hauses hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus auf. Der Rettungsdienst untersuchte die Bewohner. Diese durften zuhause bleiben, da niemand verletzt wurde. Der im Waschraum entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Nach einer ausgiebigen Lüftung durch die Feuerwehr war das Haus für die Familie weiterhin bewohnbar.

