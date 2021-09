Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aitern: Unfallflucht auf Parkplatz Talstation Belchenbahn - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer seinen schwarzen BMW X 3 auf dem Parkplatz bei der Talstation der Belchenbahn. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die Beifahrertür sowie die Hintertür des BMWs. Danach fuhr der Unbekannte weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am BMW beträgt etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 8890-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

