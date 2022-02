Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Bietigheim-Bissingen / Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (25.02.2022) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Beamte der Bundespolizei unterzogen den 41-Jährigen gegen 19.25 Uhr im Bereich des Bahnhofs Bietigheim-Bissingen einer Personenkontrolle, bei der mehrere Tütchen mit Kokain und mehrere Hundert Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden konnten. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Stuttgart entdeckten Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart jeweils mehrere Hundert Gramm Kokain und Marihuana, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Der 41-Jährige, der die deutsche und die spanische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde im Laufe des Samstags (26.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

