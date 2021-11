Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifikation einer unbekannten Frau

Essen (ots)

45219 E-Kettwig: Am Samstagnachmittag (30. Oktober) wurde eine bisher nicht identifizierte Frau aufgrund eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die Frau derzeit nicht ansprechbar ist, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifikation.

Gegen 14:30 Uhr wurde der Rettungsdienst zur Kirchfeldstraße in Höhe der Freiligrathstraße gerufen. Die Rettungskräfte fanden eine Frau in hilfloser Lage auf dem Gehweg vor und transportierten sie umgehend in ein Essener Krankenhaus. Da die unbekannte Frau keine Ausweise mit sich führte, wurde die Kriminalpolizei zur Ermittlung der Personalien hinzugerufen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte Unbekannte jedoch nicht identifiziert werden. Bislang liegt der Polizei auch keine Vermisstenanzeige vor.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- 75 bis 85 Jahre - 150 - 160 cm - 50 kg - westeuropäischer Phänotyp - schlanke Statur - kurze, graue Haare - Schuhgröße 38 - gepflegte Erscheinung Bekleidet war sie mit einer roten Woll-Strickmütze, einem braunen Rollkragenpullover und einem grünen Stoffrock mit pinkfarbenem Absatz mit Kleeblütenapplikationen. Dazu trug die Frau eine dunkelblaue Jacke der Marke 'City Line' und grau/braune Stiefeletten.

Die mitgeführten Einkäufe lassen darauf schließen, dass die Unbekannte zuvor im REWE-Markt an der Hauptstraße 43 in Kettwig einkaufen war. Der Kassenbon ist auf 13:58 Uhr datiert.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich die Frau fußläufig auf dem Heimweg befunden haben könnte. Vermutlich wohnt sie im Umfeld.

Fotos der auffälligen Bekleidung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/medien/kleidung-identifizierung-kettwig

Zeugen, die zu der Identifikation der unbekannten Frau beitragen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Vermisstensachbearbeitung zu melden. /Wrk

