POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 29-jähriger Mann soll am Samstagabend (26.02.2022) am Karlsplatz vor drei Minderjährigen onaniert haben. Der Mann saß gegen 19.40 Uhr auf einer Bank und hatte seine Hose geöffnet, als drei männliche Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren an ihm vorbeigingen. Hierbei soll er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Erst als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen und ihn ansprachen, hörte der Tatverdächtige mit seinen Handlungen auf. Der Sittenstrolch wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

