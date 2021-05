Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses

Trier (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen dem 12. und dem 17. Mai 2021 gewaltsam Zutritt zu einem Einzimmerapartment in einem Mehrfamilienhaus in der Brühlstraße in Trier-Kürenz.

Um in die Wohnung zu gelangen, traten sie die Wohnungseingangstür mit Brachialgewalt ein und durchwühlten zum Teil die Wohnung.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

