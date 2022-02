Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Sattelauflieger gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben von Samstag auf Sonntag (26./27.02.2022) in der Beethovenstraße von einem geparkten Sattelauflieger Matten und Werkzeuge gestohlen. Der Fahrer bemerkte am Sonntagmorgen, gegen 09.20 Uhr, dass mehrere Gegenstände von dem Anhänger fehlten, den er am Samstag auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Die Täter stahlen offenbar Werkzeuge und mehrere Vlies-und Anti-Rutschmatten im Wert von zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

