Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Haßloch (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag Morgen 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Scheffelstraße in Haßloch ein und durchsuchten das Haus offenbar nach Wertgegenständen. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt in Urlaub. Ob und ggf. was entwendet wurde steht noch nicht fest. Eine Schadenshöhe kann somit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet an dieser Stelle die Bürger, verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die sich auffällig verhalten, der Polizei zu melden.

