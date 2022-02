Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Friedelsheim / Bad Dürkheim (ots)

Am 21.02.2022, gegen 19.15 Uhr, erhielt eine 70-Jährige aus Friedelsheim einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese sprach die ältere Dame mit ihrem Namen an, nannte ihre Wohnadresse und forderte sie auf, nachzuschauen, ob ihre Haustür verschlossen sei. Die Betroffene erkannte sofort den Betrug und beendete direkt das Gespräch. Ebenfalls am 21.02.2022, gegen 19.30 Uhr, rief eine Frau bei einer 61-Jährigen aus Bad Dürkheim an und gab sich als "Frau Weiß von der Polizeiinspektion Bad Dürkheim" aus. Bevor diese weiterreden konnte, wurde glücklicherweise die Verbindung unterbrochen. Beide Damen sind im öffentlichen Telefonbuch erfasst.

Beachten Sie die Hinweise Ihrer Polizei, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen: - Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) und geben sie keinen Straßennamen an. So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen. - Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

