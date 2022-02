Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Friedelsheim / Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 18.30 Uhr, wurde von einem Gast einer Weinstube in Friedelsheim beobachtet, wie ein grauer Pkw der Marke Audi A6 mit polnischen Kennzeichen auf dem Parkplatz wendete. Er stieß hierbei gegen ein geparktes Auto, hielt kurz an und fuhr anschließend weg. Der Zeuge informierte sofort die Polizei. Bei der Fahndung nach dem Audi konnte dieser in Bad Dürkheim festgestellt und kontrolliert werden. An dem Auto befanden sich Beschädigungen, die zweifelsfrei dem Unfall zugeordnet werden konnten. Der Wagen wurden von einem 25-jährigen Mann gefahren, der aufgrund der Zeugenaussage, als Fahrer identifiziert werden konnte. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Unfallschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

