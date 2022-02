Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen werden gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Abend des 18.02.2022, zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht, wurde ein in der Schlachthausstraße geparkter PKW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den auf einem Parkplatz abgestellten, schwarzen Ford Kuga und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Ford entstand rechtsseitig ein Lackschaden an der Heckstoßstange in Höhe von ca. 400,- Euro. Momentan liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell