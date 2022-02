Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "FCK"-Graffiti an RNV Bahn

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 19.02.2022 gegen 03:00 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin der RNV-Bahn an der Haltstelle Bad Dürkheim/Ost in der Mannheimer Straße circa 4-5 unbekannte Jugendliche, welche einen Wagon mit Graffiti vollsprühten. Unter anderem wurde die Aufschrift "FCK" großflächig auf einen Wagon gesprüht. Als die Jugendlichen von der Mitarbeiterin der RNV-Bahn entdeckt wurden flüchteten die Täter fußläufig.

Es entstand Sachschaden an insgesamt zwei Wagenelementen der RNV-Bahn. Die Schadenshöhe muss derzeit noch ermittelt werden.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell