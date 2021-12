Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinbergkirche: Diebstahl, Flucht und Festnahme in Portugal - Untersuchungshaft

Steinbergkirche (ots)

Am 03.10.2021 kam es zu einem Einschleichdiebstahl in einen Supermarkt in Steinbergkirche. Ein zunächst unbekannter Täter begab sich tagsüber in ein Bäckereigeschäft und von dort in den angrenzenden, zu diesem Zeitpunkt noch ungeöffneten, Markt und entwendete dort aus einem Tresor einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe.

Anhand vorliegender Videoaufnahmen konnte ein ehemaliger Mitarbeiter identifiziert werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass dieser seine Wohnanschrift nach der Tat mit einem geliehenen Renault Twingo mit unbekanntem Ziel verlassen hatte.

Am 08.10.2021 wurde der Tatverdächtige beim versuchten Grenzübertritt zwischen Bulgarien und der Türkei festgestellt. Das unterschlagene Fahrzeug wurde sichergestellt, der Tatverdächtige jedoch aus rechtlichen Gründen vorerst entlassen. Ein bereits bestehender nationaler Haftbefehl wurde aufgrund dieser Umstände auf einen Europäischen Haftbefehl erweitert.

Nunmehr konnte der Tatverdächtige in Portugal aufgespürt und festgenommen werden. Am 09.12.21 wurde er durch Beamte der Bezirkskriminalinspektion Flensburg von den portugiesischen Behörden übernommen und nach Flensburg überführt. Am Folgetag wurde der Haftbefehl durch das Amtsgericht Flensburg verkündet.

Den Tatverdächtigen sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihn erwartet ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall.

