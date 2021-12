Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Verkehrsbehinderungen durch Demonstrationen möglich

Flensburg (ots)

Aktuell kann es in der Flensburger Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen durch verschiedene Demonstrationen kommen. Am Nachmittag haben sich sowohl am Rathaus als auch am ZOB größere Personengruppen versammelt, die den Coronamaßnahmen kritisch gegenüberstehen. Zusätzlich haben sich in der Innenstadt Gegendemonstranten versammelt.

Die Polizei und die Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg sind vor Ort und werden die friedliche Ausübung des Versammlungsrechtes gewährleisten.

