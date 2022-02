Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand von 3 Müllcontainern

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 18.02.2022 zwischen 18:30 Uhr und 21:55 Uhr kam es zu einem Mülltonnenbrand im Triftweg in Bad Dürkheim. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine auf dem Grundstück unterhalb einer Autowerkstatt befindliche Mülltonne angezündet. Das Feuer ging danach auch auf zwei weitere danebenstehende Papiercontainer über. Diese brannten völlig aus. Da sich die drei Müllcontainer direkt in der Nähe eines Gebäudes befanden, wurde auch dieses in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Durch die schnellen Löscharbeiten der freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim konnte noch größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehr Bad Dürkheim war insgesamt mit 3 Löschfahrzeugen vor Ort. Die genaue Schadenshöhe muss derzeit noch ermittelt werden.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Falls Sie etwas verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell