Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW

Haßloch (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.02.2022, ca. 20:30 Uhr, bis Freitag, 18.02.2022, ca. 22:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Kirchgasse einen blauen BMW. Dieser wurde durch Zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand in hinteren Bereich nicht unerheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324/933-0 oder per E-Mail, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

