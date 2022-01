Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop-Stadtmitte - Rauchmelder warnt rechtzeitig

Bottrop (ots)

Um 07:29 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Wohnungsbrand in der Adolf-Kolping-Straße alarmiert. Aufgeschreckt durch einen Rauchmelder hatte die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung Rauch in der Wohnung bemerkt und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen des Löschzugs hatte die Bewohnerin die Wohnung unverletzt verlassen. Auch die weiteren Bewohner*innen des Mehrfamilienhauses hatten auf Anweisung der bereits eingetroffenen Polizei ihre Wohnungen verlassen.

Ein Trupp ging unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung vor. In der Küchenzeile war ein Untertischgerät aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet. Zudem wurde die Wasserzufuhr zur Küchenzeile abgestellt, um einen weiteren Wasseraustritt zu verhindern. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner*innen zurück in ihre Wohnungen.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 08:15 Uhr beendet. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt im Einsatz.

