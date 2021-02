Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 36-jährige und eine 71-jährige Frau aus der Gemeinde Berne wurden am 26. Februar 2021 bei einem Verkehrsunfall in der Deichstraße in Berne leicht verletzt.

Gegen 11:20 Uhr befuhr die 36-Jährige mit ihrem Ford die Deichstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort mit dem Skoda der 71-Jährigen. Beide Frauen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Gegen die 36-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

