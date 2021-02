Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Parkplatzunfall in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte am Mittwoch, 24. Februar 2021, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, einen Pkw Toyota Verso, der auf dem Kundeparkplatz eines Supermarktes in der Atenser Allee in Nordenham abgestellt war.

Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Gegen den unbekannten Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell