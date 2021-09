Polizei Wuppertal

POL-W: W Diebe stehlen große Anzahl an Paletten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Zwei Strafanzeigen wegen des Diebstahls von Holzpaletten beschäftigen die Kriminalpolizei in Wuppertal.

Am 23.09.2021, gegen 18:15 Uhr entwendeten Unbekannte rund einhundert Holzpaletten von einem Firmengelände in Wuppertal-Heckinghausen. Zeugen konnten beobachten, wie die Diebe mit einem Transporter auf das Firmengelände fuhren und die Beute aufluden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (24.09.2021, 15:30 Uhr bis 27.09.2021, 07:30 Uhr) schlugen Straftäter auch auf einem Firmengelände an der Otto-Hahn-Straße zu. Von dem frei zugänglichen Grundstück stahlen sie siebzig Holzpalletten und drei leere Gitterboxen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Taten. Wer hat auffällige Fahrzeuge oder andere verdächtige Wahrnehmungen zu den besagten Tatzeiten gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell