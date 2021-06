Polizei Köln

POL-K: 210613-2-K Verkehrsunfall auf der Militärringstraße in Sülz - vier Verletze

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Militärringstraße/Berrenrather Straße in Köln-Sülz sind am späten Freitagabend (11. Juni) vier Menschen (m19, w36, m45, m55) zum Teil schwer verletzt worden. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Militärringstraße und stellten die erheblich beschädigten Unfallwagen sicher. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstütze bei der Spurensicherung vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 19-jährige Mercedes-Fahrer gegen 23 Uhr beim Linksabbiegen von der Militärringstraße auf die stadtauswärtsführende Berrenrather Straße mit einem entgegenkommenden Peugeot (Fahrer 45) kollidiert sein. Ein in seiner Freizeit zufällig am Unfallort vorbeifahrender Notarzt (49) versorgte die Verletzten bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Rettungskräfte brachten den 45-jährigen Peugeot-Fahrer, seine 36-jährige Beifahrerin sowie den 55-Jährigen Beifahrer aus dem Mercedes CLK mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant versorgt wurden.

Der 45-Jährige ist nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sein Peugeot 306 ist nicht zugelassen und die Kennzeichen mit gefälschten Siegeln beklebt. Im Fahrzeug stellten die Beamten weitere gefälschte Kennzeichensiegel, Drogen und drei EC- Bankkarten, über deren Herkunft der 45-Jährige keine glaubhaften Angaben machen konnte, sicher. Da er den Konsum von Drogen einräumte, entnahm ein Arzt ihm auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell