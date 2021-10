Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrer leicht verletzt

Lahr (ots)

Die Wege eines 33-jährigen Fahrradfahrers und eines 33-jährigen Ford-Lenkers haben sich offenbar am Dienstagabend in der Einsteinallee gekreuzt. In der Folge dürfte es gegen 22.15 Uhr zu einer Kollision gekommen sein. Durch den Zusammenstoß zog sich der Mountainbiker leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

