POL-OG: Rastatt - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Mittwochmorgen offenbar einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Schifferstraße. Bislang unbekannten Täter versuchten, sich durch Einschlagen der Schaufensterscheibe Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen. Dadurch wurde der Anwohner gegen 1:15 Uhr jedoch wach, was wiederum die Langfinger bemerkten und sie offenbar zur Flucht bewegte. Hierdurcdh gelang es ihnen allerdings nicht, Schmuck zu entwenden. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Lyzeumstraße. Kurz darauf bemerkte der Zeuge ein Fahrzeug, das aus der Fluchtrichtung kommend in Richtung Poststraße davongefahren ist. Die Polizei erbittet Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem möglichen Fahrzeug unter der Telefonnummer 07222 761-0.

/sch

