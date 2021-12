Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland legt Fokus auf Kontrolle der Corona-Bestimmungen

Wilhelmshaven (ots)

Die sich zuspitzende Lage in der Corona-Pandemie bleibt auch für die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland nicht ohne Folgen. Ab sofort kontrollieren die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vermehrt die Einhaltung der Corona-Bestimmungen in allen Lebensbereichen. Die Polizei setzt hier auf eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Wilhelmshaven und dem Landkreis Friesland und betont, dass festgestellte Verstöße konsequent geahndet werden. Dieses stringente Vorgehen ist für keine Seite angenehm, jedoch in Anbetracht der Lage zwingend erforderlich. Wir bitten insbesondere diejenigen Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, die sich seit vielen Monaten vorbildlich an alle Regelungen halten. Bleiben Sie gesund!

