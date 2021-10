Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus in Helferskirchen

Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Abend des 01.10.21 in der Zeit zwischen 19:30 und 21 Uhr kam zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Landesstraße 267 in der Ortslage Helferskirchen befindet. Die Täter beschädigten die rückwärtig gelegene Terrassentür und betraten das Haus augenscheinlich durch diese. Zeugen, die im genannten Zeitraum im näheren Umfeld auffällige Beobachtungen getätigt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen (02602-9226-0).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell