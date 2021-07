Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad und Motorroller aus Tiefgarage entwendet - Erkrath - 2107093

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

In der Zeit vom Sonntagnachmittag des 18.07., 14.00 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen des 19.07.2021, 05.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter scheinbar unbemerkt Zugang zu einer Tiefgarage an der Schliemannstraße 41 im Erkrather Ortsteil Hochdahl. Wie dieser Zugang in die üblicher Weise verschlossene Garage gelang, ist aktuell noch ungeklärt. In der Garage wurde dann ein verschlossener Gitterverschlag gewaltsam aufgebrochen, aus dem ein weißer Motorroller der Marke Vespa und ein schwarzes Motorrad der Marke Kawasaki verschwanden. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe die beiden mit Lenkradschlössern zusätzlich gesicherten Krafträder öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher ebenfalls noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von der weißen Vespa Piaggio GTS mit dem amtlichen Kennzeichen ME-KH 90 und der schwarzen Kawasaki ZR900 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-D 595. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Rollers, der eine Laufleistung von rund 12.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit 4.000,- Euro angegeben. Der aktuelle Wert der vier Jahre alten Kawasaki, die eine Laufleistung von nur 6.000 Kilometern aufwies, wird mit 6.000,- Euro beziffert. Bisher liegen der Erkrather Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Zweiraddiebe und den Verbleib der beiden gestohlenen Krafträder vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Erkrather Polizei wurden eingeleitet, Motorrad und Motorroller sowie deren Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Krafträder, nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell