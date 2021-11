Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Dobareuth (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines silbernen Opel Meriva befuhr am Dienstag gegen 15:15 Uhr die Bundesstraße 2 in Dobareuth aus Richtung Gefell. In einer leichten Rechtskurve am Ortseingang geriet der Fahrer auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges. Der Verursacher fuhr danach einfach in Richtung Hirschberg weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

