Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit verletzten Personen; Zeugen gesucht

Ramstein, L363 Höhe Rasthof (ots)

Am Samstag kurz vor 16 Uhr ereignete sich an der Autobahnabfahrt Ramstein in Höhe des Rasthofes ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Audi die BAB 6 Abfahrt Ramstein-Miesenbach von Kaiserslautern kommend und wollte am Ende der Autobahnabfahrt nach links auf die L 363 in Fahrtrichtung Ramstein-Miesenbach abbiegen. Ein 32 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Toyota-Transporter mit Anhänger die L 363 von Ramstein-Miesenbach kommend in Fahrtrichtung Landstuhl. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer sowie die 50-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr Ramstein und Rettungsdienst waren auch im Einsatz. Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt ist, bittet die Polizei Landstuhl um Zeugenhinweise.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell