Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der B48, zwischen Winnweiler und Enkenbach-Alsenborn, zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 19jährige Fahrer aus dem Donnersbergkreis kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dadurch über eine Verkehrsinsel, beschädigte einen Leitpfosten und kam nach ca. 150 m in dem dortigen Hang zu Stehen. Sein PKW wurde dabei stark beschädigt. Bei dem jungen Fahrer wurde ein Promillewert von über 1,3 festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell