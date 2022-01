Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Steinbach am Donnersberg (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der L394 zwischen Steinbach am Donnersberg und dem Walzhof zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 28jährige Fahrer eines Kleinwagens kam nach derzeitigem Ermittlungsstand, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, rechts in den Grünstreifen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte quer über die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Baum. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell