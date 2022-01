Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mobiles Navigationsgerät aus Pkw entwendet

Offenbach-Hundheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Straße "Am Kreuz" in Offenbach-Hundheim ein mobiles Navigationsgerät aus einem geparkten Pkw. Als Tatzeitraum kommt Donnerstag den 20.01.2022 gegen 19:00 Uhr bis Freitag den 21.01.2022 gegen 08:00 Uhr in Betracht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich keinerlei Aufbruchspuren am Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Lauterecken (Tel.: 06382/9110) bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machten. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell