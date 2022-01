Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tankbetrüger ohne Kennzeichen unterwegs

Konken (ots)

Am Dienstag, den 18.01.2022, gegen 17:00 Uhr hat ein bisher unbekannter Fahrer eines blauen Opel Corsa, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, sein Fahrzeug an der Aral-Tankstelle Konken betankt. Im Anschluss an den Tankvorgang entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug, ohne den noch offenstehenden Betrag zu bezahlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich zum Tatzeitpunkt weitere Personen auf dem Tankstellengelände befunden. Die Polizei in Kusel bittet daher Zeugen des Vorfalls sich bei hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

