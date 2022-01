Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenglan (ots)

Am Mittwochmorgen kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Smarts befuhr die B423 von Mühlbach kommend in Fahrtrichtung Altenglan und kam im Kurvenbereich der dort befindlichen Brücke aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Westpfalzklinikum geflogen. Der weitere Unfallbeteiligte wurde ebenfalls mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Gutachter hinzugezogen. Die Sicherstellung der unfallbeteiligten Fahrzeuge ist erfolgt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden. Ein Strafverfahren an-lässlich der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen an die Polizei Kusel unter der 06381-9190 oder via Email an die pikusel@polizei.rlp.de mitzuteilen.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell