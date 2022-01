Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schreihals beleidigt Polizei

Meisenheim (ots)

64-Jähriger rastet in Bankfiliale aus. Am Dienstagnachmittag musste eine Streife der Polizeiinspektion Lauterecken in Meisenheim tätig werden. Mitarbeiter der Filiale hatten bei der Polizei mitgeteilt, dass der Mann in den Räumlichkeiten wild gestikuliert und laut rumschreit. Die Beamten konnten den alkoholisierten Mann antreffen. Da er immer noch lauthals schrie und er sich nicht beruhigte, wurde ihm ein Platzverweis für die Bank erteilt. Der Aufforderung sich zu entfernen kam er nur widerwillig nach und beleidigte die Beamten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. |pilek

