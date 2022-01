Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Katalysator gestohlen

Eßweiler (ots)

Unbekannte entwenden Katalysator von abgemeldetem PKW. In Zeitraum von Samstag bis Dienstag machten sich die Täter an einem Mercedes in der Krämelstraße zu schaffen. Das Fahrzeug wurde hochgebockt und der Abgasstrang durchgesägt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

