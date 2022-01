Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lieferfahrzeug beschädigt, Unfallverursacher flüchtet

Meisenheim (ots)

Polizei sucht Opel Movano oder Renault Master. Am Montag stellte ein Auslieferfahrer eines größeren Onlinehändlers sein Fahrzeug in der Schillerstraße ab und lieferte ein Paket aus. Noch während des Auslieferungsvorgangs hörte er einen Knall und stellte im Anschluss einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund an der Unfallstelle vorgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Transporter der Marke Opel oder Renault handeln. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell