Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Dettingen, L 220) Betrunken Unfall verursacht (17.01.2022)

Konstanz - Dettingen, L 220 (ots)

Eine mit über 1,4 Promille alkoholisierter Autofahrerin hat am Montagabend zwischen Konstanz und Dettingen auf der Landesstraße 220 einen Unfall verursacht. Die 34-jährige Frau war trotz ihrer Alkoholisierung gegen 22 Uhr mit einem Opel Corsa von Konstanz in Richtung Dettingen unterwegs. Auf halber Strecke, etwa auf Höhe des Wanderparkplatzes an der L 220, verlor die Frau - nach eigenen Angaben wegen eines querenden Tieres - die Kontrolle über den Opel und kam nach rechts in Richtung einer Parkbucht von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der schleudernde Opel Corsa mit einem Auto der Marke Honda, welches aufgrund einer Panne auf der Parkbucht abgestellt war. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Polizeistreife bei der Opel-Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei der 34-Jährigen dann auch über 1,4 Promille. Nach einer vorgenommenen Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich die Frau nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell