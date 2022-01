Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz-Sigmarswangen) Rasenplatz beschädigt - Zeugen gesucht (15.01.2022)

Sulz-Sigmarswangen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die sich am Samstag gegen 22.45 Uhr auf dem Gelände des VfB Sigmarswangen ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr mit einem Traktor auf den dortigen Rasenplatz und drehte mehrere Kreise. Hierdurch wurde die Rasenfläche in Höhe von rund 500 Euro beschädigt. Laut Angaben eines Zeugen soll es sich um einen kleinen, älteren Traktor gehandelt haben, der sich aus Richtung Boll/Bochingen dem Sportgelände näherte und im Anschluss ohne Licht über die "Untere Strütwiesen" in Richtung Aistraiger Straße davonfuhr. Ebenso konnte der Zeuge angeben, dass mehrere johlende Personen auf dem Traktor zu hören gewesen seien. Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigung bzw. den Traktor geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Sulz (Tel. 07454 92746) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell