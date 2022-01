Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden (16.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein 63-jähriger BMW Fahrer am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung Gießstraße / Ludwigstaler Straße. Ein X3 Fahrer bog von der Ludwigstaler Straße unerlaubt nach links auf die Gießstraße ein, wo er mit einer entgegenkommenden 22-jährigen Audi A1 Sportback Fahrerin zusammenstieß. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Beschädigungen an den beiden Autos waren so erheblich, dass beide nicht mehr fahrbereit waren. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell