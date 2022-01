Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fußgängerin mit Außenspiegel gestreift - Zeugen gesucht (17.01.2022)

Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 21-jährige Fußgängerin am Montagmorgen zugezogen, als sie vom Außenspiegel eines Autos gestreift wurde. Der betreffende, bislang unbekannte Fahrer bog mit seinem Auto gegen 7.45 Uhr von der Predigerstraße nach links in die Steinhauserstraße ab und streifte mit dem Außenspiegel der Fahrerseite die 21-Jährige, die zu der Zeit die Straße überquerte. Dabei verhakte sich die Handtasche der Frau in dem Spiegel, wurde kurzzeitig mitgerissen und die Fußgängerin hierdurch an der Schulter verletzt. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerkannt in Richtung Achertschule.

Nach Angaben der Fußgängerin könnte es sich bei dem Auto um einen silbernen VW Touran mit einer türkisblauen Aufschrift auf der Fahrertür und Rottweiler-Zulassung gehandelt haben. Weitere Angaben konnte die Frau, die durch den Unfall sehr erschrocken war, nicht machen. Da Fahndungsmaßnahmen im Bereich um die Unfallstelle erfolglos blieben, bittet das ermittelnde Polizeirevier Rottweil Zeugen, die Angaben zu dem Unfall bzw. zu dem beschriebenen Auto machen können, sich unter 0741 477-0 zu melden.

