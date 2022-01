Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Windegg, Lkr. Konstanz) Unfall fordert drei leicht verletzte Personen und 16.000 Euro Schaden (16.01.2022)

Stockach-Windegg, Lkr. Konstanz (ots)

Drei leicht verletzte Personen und rund 16.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, welcher sich am Sonntagnachmittag auf der Tuttlinger Straße in Windegg ereignet hat. Gegen 13.20 Uhr hielt ein 22-jähriger Golf-Fahrer am Fahrbahnrand der Tuttlinger Straße an, um rückwärts auf einem angrenzenden Parkplatz nahe dem Ortseingang von Windegg einzuparken. Eine nachfolgende 35-Jährige verkannte die Situation und prallte mit dem von ihr benutzen Polo in das Heck des haltenden Golfs. Bei dem Unfall zogen sich der Fahrer des Golfs und dessen 19-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Auch die Fahrerin im Polo wurde leicht verletzt. Eintreffende Rettungskräfte brachten die beiden Frauen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Stockach. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

