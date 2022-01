Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (16./17.01.2022)

Konstanz-Litzelstetten (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 21.30 Uhr, bis Montagvormittag, 10.30 Uhr, ist ein Unbekannter im Marienweg gegen das Fahrzeugheck eines dort am Fahrbahnrand vor Gebäude Nummer 3 abgestellten Mercedes gefahren. Ohne sich weiter um den am Mercedes angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Konstanz-Wollmatingen (07531 942993) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher.

