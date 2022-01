Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer begeht Unfallflucht (05.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Betrunkener hat am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Bleichestraße einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Ein 43-Jähriger prallte mit einem Hyundai i10 gegen einen geparkten Seat Arona. Obwohl zwei Passanten den Unfall beobachteten und den Fahrer ansprachen, setzte der seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Kurz darauf fuhr er gegen eine Mülltonne und hielt dann quer auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Niederwiesenstraße an, bevor er zur Unfallstelle zurückkehrte, wo ihn die Polizei bereits erwartete. Die Beamten stellten bei ihm deutlichen Alkoholeinfluss fest und nahmen den Betrunkenen mit zur Polizeiwache, wo er Blutproben und seinen Führerschein abgeben musste. Dabei beleidigte er die Polizisten, weshalb er zusätzlich zur Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung auch noch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell